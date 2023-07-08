Motosiklet yarışı kanlı bitti: Kaza sonrası yaralıyı bıraktılar, motosikleti saklayıp plakalarını söktüler - Son Dakika
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Motosiklet yarışı kanlı bitti: Kaza sonrası yaralıyı bıraktılar, motosikleti saklayıp plakalarını söktüler

08.07.2023 15:21

Bilecik'te motosikletli bir grubunun yarışında meydana gelen kaza sonrası, yaralıyı bırakarak önce motosikleti saklayan grup, ardından plakalarını söktü. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet yarışı kanlı bitti: Kaza sonrası yaralıyı bıraktılar, motosikleti saklayıp plakalarını söktüler

BİLECİK - Bilecik'te motosikletli bir grubunun yarışında kaza meydana gelirken, yaşanan kaza sonrası yaralıyı bırakıp ilk olarak motosikleti sakladılar, ardından plakalarını söktüler.

Kaza; Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir grubunun yarışında bulunan 11 ABP 438 plakalı motorlu sürücücü Furkan Y. cadde üzerinden Pelitözü Göledi istikametine seyir halindeyken Pehlivan sokaktan Mavikent Sitesi istikametine seyir halinde olan Ali Osman D. idaresindeki 11 AE 371 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası sürücü belgesi olmayan Furkan Y. yaralandı. Yaralının arkadaşları veya yakınları yaralıyı bırakarak, ilk olarak motosikleti sakladılar, ardından plakalarını söktüler. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş motosikletlilerin yarış yaptığını söyleyerek, motosikletli sürücüde kastta olmadığı ifade etti.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Beşiktaş, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet yarışı kanlı bitti: Kaza sonrası yaralıyı bıraktılar, motosikleti saklayıp plakalarını söktüler - Son Dakika


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