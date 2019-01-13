Son Dakika Haberleri: Motosiklet yarışlarında 5 Türk mücadele edecek

Motosiklet yarışlarında 5 Türk mücadele edecek

1 saat önce

2019 sezonunda düzenlenecek organizasyonlarda, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay piste çıkacak.

Motosiklet yarışlarında 5 Türk mücadele edecek, System.String[]
2019 sezonunda düzenlenecek organizasyonlarda, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay piste çıkacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:21 

Kadir Erbay, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 10:25:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet yarışlarında 5 Türk mücadele edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]