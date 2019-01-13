Motosiklet yarışlarında 5 Türk mücadele edecek
1 saat önce
2019 sezonunda düzenlenecek organizasyonlarda, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay piste çıkacak.
2019 sezonunda düzenlenecek organizasyonlarda, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay
piste çıkacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:21
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