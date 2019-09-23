Son Dakika Haberleri: Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
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Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

15 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı, System.String[]

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile 2 yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Nusaybin, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
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