Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile 2 yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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