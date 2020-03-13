Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan D. (21) idaresindeki 55 LS 922 plakalı motosiklet, Trabzon'dan Samsun'a gelip araçtan inerek yolun karşısına geçmekte olan Seher K.(58) ile 2 yaşındaki torunu Asel K.'ye çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Furkan D., motosiklette bulunan Ömer B.D. ile Seher K. ve torunu Asel K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Furkan D ile Asel K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Trabzon, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 05:40:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]