Adıyaman'da motosiklet yayalara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu biri ağır dört kişi yaralandı.

Nurettin P. idaresindeki 02 FU 634 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve üç kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.