ADIYAMAN MOTOSİKLET YAYALARA ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

Bu korona tablosu ile tam kapanma gelir! Vaka sayıları yine rekor kırdı

ADIYAMAN'da, motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile 2 yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Nurettin Polat idaresindeki 02 FU 634 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada Nurettin Polat ve yolcu koltuğunda oturan Ayşe Polat ile yolun karşına geçmeye çalışan Eda Erdoğan ve Ali Erdoğan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaralılara ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.