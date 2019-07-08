Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
32 dakika önce
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:37 Kaynak: İHA
'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı
üzerinde seyir halinde bulunan Umut Şen (21) yönetimindeki 11 AAF 575 plakalı motosiklet. Eski Belediye kavşağını geçince yaya kaldırımından yolun karşısına geçmekte olan Hakan Mumcu (17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, araç sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ersin Alan yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK
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