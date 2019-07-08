Son Dakika Haberleri: Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı

32 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Umut Şen (21) yönetimindeki 11 AAF 575 plakalı motosiklet. Eski Belediye kavşağını geçince yaya kaldırımından yolun karşısına geçmekte olan Hakan Mumcu (17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, araç sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ersin Alan yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:37 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:09:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]