Son Dakika Haberleri: Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Özbekistan uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti, motosikletli ağır yaralandı.

Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Özbekistan uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti, motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Mersin istikametine doğru seyir halinde olan ve görgü tanıkların iddiasına göre aşırı suratlı olduğu öne sürülen Batuhan A. (19) idaresindeki 07 S 5635 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Zakhid Khaknazarov (82) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü ve Khaknazarov ağır yaralandı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Khaknazarov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Batuhan A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Batuhan A., ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Khaknazarov'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Özbekistan, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
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