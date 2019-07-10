Motosiklet yayaya çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ç., idaresindeki 02 BJ 017 plakalı motosiklet, Göçlbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gaffure Bozkurt'a, çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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