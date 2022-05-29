Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

29.05.2022 12:39
Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haci Yetkin idaresindeki 02 FV 202 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mahmut Boybay'a çarptı. Meydana gelen kazada yaya Mahmut Boybay yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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