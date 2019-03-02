Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne
Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde Muhammed Nurullah Koç'un kullandığı motosiklet yolda yürüyen Mehmet Latif Gümüş
'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve yaya hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırdıb
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:30 Kaynak: İHA
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