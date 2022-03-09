Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alikahya Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ