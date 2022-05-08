Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

08.05.2022 09:45
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Bilecik'te motosiklet, yayaya çarptı.

Bilecik'te motosiklet, yayaya çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 11 BC 520 plakalı motosiklet, Eski Otogar Kavşağına geldiği esnada kavşak içinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuna Ş.'ye çarptı. Kazada yaya ile yere düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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Atatürk Bulvarı, Gazipaşa, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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