Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

14.05.2022 15:08
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Kaya idaresindeki 27 AKN 437 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Özel'e, çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Osman Kaya ile Mehmet Özel yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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