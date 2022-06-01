Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

01.06.2022 15:42
Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusrettin Erkaya idaresindeki 02 ACK 077 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gamze Ö'ye çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nusrettin Erkaya, motosiklette bulunan Sinan Kurtulmuş ve yaya Gamze Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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