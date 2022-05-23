Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

23.05.2022 00:57
Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da yol kenarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'da yol kenarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram E. idaresindeki 02 ACK 313 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında yol kenarında bekleyen Yaşar Şirik'e ait 02 T 0061 plakalı Fiat marka ticari otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Bayram E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı: 1 ölü Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı: 1 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 01:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement