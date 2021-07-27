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Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı

27.07.2021 13:13
Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak Alaplı İlçesinde yol kenarında duran kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde yol kenarında duran kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak Alaplı İlçesi Mollabey yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Şahin 37 PH 016 plakalı kamyonet malzeme boşaltma sebebiyle aracı yolun kenarına çekti. Ardından Mollabey istikametine giden motosiklet sürücüsü B.B., kamyonete arkadan çarptı. Kaza esnasında sürücü ve motosiklet yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. - ZONGULDAK

Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı
Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı
Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı
Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Mehmet Şahin, Zonguldak, Kamyonet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yol kenarındaki kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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