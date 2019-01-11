Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

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Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor

Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı

Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu