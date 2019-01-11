Son Dakika Haberleri: Motosiklet Yol Temizleme Aracına Çarptı: 1 Ölü

Motosiklet Yol Temizleme Aracına Çarptı: 1 Ölü

10 dakika önce

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın nişanlısının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi Nişanlısı "Neden yüzünü kapatıyorsunuz" diyerek göz yaşı döktüKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol temizleme aracına arkadan çarpan kasksız...

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü
Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın nişanlısının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi
Nişanlısı "Neden yüzünü kapatıyorsunuz" diyerek göz yaşı döktü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol temizleme aracına arkadan çarpan kasksız motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan motosiklet sürücüsünün nişanlısı, "Neden yüzünü kapatıyorsunuz" diyerek fenalık geçirdi.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuzey Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur Türkyılmaz idaresindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet B. yönetimindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarpmanın etkisi ile motosikletten savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz ağır yaralanırken, kask takmış olan nişanlısı Serpil A. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Nişanlısı "Neden yüzünü kapatıyorsunuz" diyerek baygınlık geçirdi
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz yapılan tüm müdalelere rağmen kurtarılamadı. Nişanlısının öldüğünü öğrenen nişanlısı Serpil A. ve yakınları fenalık geçirdi. Fenalaşan Türkyılmaz'ın yakınları, polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, nişanlısı Serpil A. "Neden yüzünü kapatıyorsunuz" diyerek baygınlık geçirdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Kaza sebebi ile bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatılan yol, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosikletin kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

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