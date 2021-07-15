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Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu - Son Dakika

Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:25
Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu, System.String[]

Motosikletçiler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan anısına düzenlenen organizasyonda, konvoy oluşturdu.

Motosikletçiler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan anısına düzenlenen organizasyonda, konvoy oluşturdu. Ayasofya Meydanı'ndan hareket eden motosikletliler, 20 kilometrelik rotada Avrasya Tüneli'nden de geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar konvoy halinde gitti.

İstanbul Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği organizasyona, 15 Temmuz'daki darbe girişimindeki 251 şehidin anısına 251 motosikletçinin katılması planlandı ancak yoğun ilgi nedeniyle bu sayı 1000'e yaklaştı.

Organizasyona İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Sakarya Milletvekili ve dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, motosikletli polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile birçok motosiklet kulübü temsilcisi katıldı.

Hareket etmeden konuşma yapan Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'daki ihanet gecesinin, tarihte eşi benzeri olmayan işgal girişimin 5. yıl dönümü. Unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız. Bir şeyi daha unutmamız mümkün değil. Milletimiz, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımız meydanlara, sokaklara, caddelere, havalimanlarına sel gibi çağladı, aktı ve iradesine sahip çıktı. 251 şehidimiz Şüheda'ya yürüdü. Her birinin gönlümüzde ve kalbimizdeki yeri müstesna. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. 2 bin 700'ün üzerindeki kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyoruz. Allah onların hayır dualarından bizi ve neslimizi eksik etmesin. O gece eski adıyla Boğaziçi Köprüsü olan yerde 34 vatandaşımız şehit oldu. O köprüde bir kardeşimiz motosikletiyle darbeci hainlere 'Yeter artık.' dedi ve gazladı. O hainler, motosikletinin üzerinde Yılmaz Ercan'ı şehit etti. Darbecilerin üzerine motor süren ve şehit olan Yılmaz Ercan kardeşimiz ve diğer şehitlerimizin anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyoruz."

Kenan Sofuoğlu ise 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde darbe girişiminin püskürtüldüğünü belirterek, "Çok şükür ki Cumhurbaşkanımız o gece hepimize güzel bir mesaj verdi. Hepimizi bir araya getirdi. Ben şahsen ne yapacağımı bilmezken Cumhurbaşkanımızdan gelen o mesajla meydanlara çıktık. Şanslıydık ki güçlü bir Cumhurbaşkanımız vardı. Hepimizi ve toplumu yönlendirdi. Darbe girişimini en güçlü şekilde atlattık." diye konuştu.

Milli motosikletçi Toprak da böyle bir organizasyona katıldığı için duygulu olduğunu anlatarak, "Çok heyecanlı ve duyguluyum. Şehitlerimiz için bir organizasyon düzenleniyor. Allah onlardan razı olsun. Allah bizlere bir daha öyle bir gece göstermesin." ifadelerini kullandı.

Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu
Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu
Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu
Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu
Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu

15 Temmuz 2016, 15 Temmuz, Şehit, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu - Son Dakika


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