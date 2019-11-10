Motosikletçiler atatürk'ü anmak için konvoy yaptı
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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir gurp motosikletli, Atatürk'ü anmak içi konvoy yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:42 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir gurp motosikletli, Atatürk'ü anmak içi konvoy yaptı.
Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.
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