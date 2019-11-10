Son Dakika Haberleri: Motosikletçiler atatürk'ü anmak için konvoy yaptı
Son Dakika Güncel Motosikletçiler atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

Motosikletçiler atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir gurp motosikletli, Atatürk'ü anmak içi konvoy yaptı.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir gurp motosikletli, Atatürk'ü anmak içi konvoy yaptı.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

Motosikletçiler atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

Mustafa Kemal Atatürk, Motosiklet, Kadıköy, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:42 Kaynak: DHA
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