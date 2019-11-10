Son Dakika Haberleri: Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı
Son Dakika Güncel Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

7 saat önce

KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.

Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı, System.String[]
KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Motosiklet, Kadıköy, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
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