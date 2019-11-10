Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı
7 saat önce
KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet
Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.
Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.
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