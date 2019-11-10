Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

- İstanbul