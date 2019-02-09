Motosikletçiler İçin Bariyer Uygulaması Bir Başlangıç"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu. Ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması, pilot uygulama olarak buradan başlatılması beni çok mutlu etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu. Ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması, pilot uygulama olarak buradan başlatılması beni çok mutlu etti." dedi.



Sofuoğlu, Antalya-Kemer yolundaki Çaltıcak mevkisinde düzenlenen "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması" programında, bariyerler konusunda çalışma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile emek sarf eden tüm motorculara teşekkür etti.



Bu konunun yıllardan beri gündemde olduğunu anlatan Sofuoğlu, "Ama bir türlü adım atamamıştık. Son zamanlarda özellikle böyle bir görev üstlenmemle benim boynumun borcu olmuştu. Nereden geldiğini bilen biri olarak motosikletçilere bu konuda destek olmak için elimden geleni yaptım. Bakanımıza gittik, beni kırmadılar." diye konuştu.



Türkiye'nin birkaç ayda bu çalışmayı başlattığını aktaran Sofuoğlu, bir haftadır yurt dışında olduğunu özelikle yollara çok dikkat ettiğini, Almanya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin hala bu konuda çok fazla ilerleyemediğini aktardı.



"Motosikletçiler için bariyer uygulaması bir başlangıç. Zor ve maliyetli bir konu. Ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması, pilot uygulama olarak buradan başlatılması beni çok mutlu etti." diyen Sofuoğlu, daha fazla hizmet için çalışacağını vurguladı.



"Ülkemizde 3 milyon motosiklet kullanıcısı var"



Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da önce yol ihtiyacını tespit ettiklerini, sonra o yol ihtiyacını karşılayacak proje kriterlerini belirleyip ona göre projelerini ve yollarını yaptıklarını söyledi.



Bu yollarda seyahat eden kullanıcıların yapılan yoldaki proje kriterlerine ve trafik kurallarına uymasını beklediklerini ifade eden Uraloğlu, bazen insanların hatasından, dalgınlıklarından bazen teknik hatalardan bazen de hava şartlarından trafik kazalarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.



Kazaların olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Uraloğlu, kaza sonuçlarını hafifletmek için de farklı çalışmaları olduğuna işaret etti.



Köprülü kavşaklar, sinyalizasyonlar, trafik işaretlemeleri, kaza kara noktalarının tespitine kadar çalışmalar yaptıklarına değinen Uraloğlu "Son zamanlarda gündemimizde, motosiklet kazaları sonucunda oluşan sonuçları hafifletme adına bazı önlemlerin alınması vardı. Biz de bu çalışmayı başlattık. Ülkemizde 3 milyon motosiklet kullanıcısı bulunmakta." dedi.



Kazaların sonuçlarını hafifletme adına özellikle düşen motosikletçilerin bariyerlerdeki dikmelere çarpması sonucunda oluşabilecek yaralanmaların ve ölümlü kazaların önüne geçmek için oto-korkuluk sistemini başlattıklarını belirten Uraloğlu, "Gelişmiş ülkelerde bu sistem yeni yeni denenmeye başladı. Biz bunu deneyerek, standartlarını geliştirerek daha iyisini yapma noktasında olacağız." diye konuştu.



Vali Münir Karaloğlu ise trafik güvenliğinin artırılması noktasında önemli uygulamaların ve kampanyaların hayata geçirildiğini aktardı.

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