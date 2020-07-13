Motosikletçiler kamp için Ferizli'ye geldi - Son Dakika

Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü üyeleri Ferizli Belediyesi'nin ev sahipliğinde kamp etkinliği düzenledi.

Çamlık mevkinde bulunan belediye sosyal tesisinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda motosikletçi katıldı.

Çam ağaçlarının arasına kurulan kampta, katılımcılar doğa ile iç içe unutulmaz manzaranın tadını çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Adem Koç, kulübün her yıl geleneksel olarak yaptığı "Yaza Merhaba Kampı"nı bu yıl Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güzel konumu ve doğasıyla tesisi beğendiklerini ifade eden Koç, "İnşallah önümüzdeki sene de burada ya da Büyük Akgöl Kuş Gözlem Kulesi'nde Sakarya Motosikletçiler Kulübü Festivali yapacağız. İnşallah Ferizli ve Adapazarı halkını da festivale davet edeceğiz. Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve belediye personeline çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler." ifadesini kullandı.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübünü belediye tesisinde misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "İlçemizin doğal güzelliklerini tanıtmak için bu tarz etkinliklere devam edeceğiz. Kamp yapmak isteyen spor kulüplerimizi tesisimize bekleriz. İlçemizde yaşanabilir alanların sayısını arttırmak ve keşfedilmemiş doğal güzellikleri ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.