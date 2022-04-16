MOTOSİKLETÇİLER KOCATEPE'YE GİDİYOR - Son Dakika
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MOTOSİKLETÇİLER KOCATEPE'YE GİDİYOR

16.04.2022 15:04

BÜYÜK Taarruzun 100'üncü yılı dolayısıyla Antalya'dan Afyonkarahisar'a giden motosikletçiler Burdur'da mola verdi.

BÜYÜK Taarruzun 100'üncü yılı dolayısıyla Antalya'dan Afyonkarahisar'a giden motosikletçiler Burdur'da mola verdi.

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 'Zafer Sürüşü' adlı organizasyon düzenleyen motosikletliler Afyonkarahisa'da Kocatepe'de buluşacak. Antalya'dan sabah saatlerinde yola çıkan 58 motosikletçi Burdurlu motosikletçilere konuk oldu.

Motosiklet tutkunu İsmail Biçer "Bu etkinlik Büyük Taarruzun 100'üncü yılı dolayısıyla yapılan bir sürüş. Antalya'dan 58 motosikletçi yola çıktık. Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden de motosikletçi arkadaşlarımız geliyor. 500 motosikletli buluşacak. Burdur'da motosikletçi arkadaşlarımız bizi ağırladı. Taşıdığımız bayrağı Afoynkarahisar Kocatepe'de yetkililere teslim edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Burdur'da bir süre dinlenen motosikletçiler Afyonkarahisar'a yola çıktı.

MOTOSİKLETÇİLER KOCATEPE'YE GİDİYOR
MOTOSİKLETÇİLER KOCATEPE'YE GİDİYOR
MOTOSİKLETÇİLER KOCATEPE'YE GİDİYOR

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Karahisar, Kocatepe, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETÇİLER KOCATEPE'YE GİDİYOR - Son Dakika


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