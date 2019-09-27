Son Dakika Haberleri: Motosikletçiler zorlu parkurlarda ölümüne yarıştı
Son Dakika Genel Haber

Motosikletçiler zorlu parkurlarda ölümüne yarıştı

19 dakika önce

Motosikletçiler zorlu parkurlarda ölümüne yarıştıANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10.'su düzenlenen Sea To Sky Uluslararası Hard Enduro Şampiyonası'nın son etabı yarın koşulacak.

Motosikletçiler zorlu parkurlarda ölümüne yarıştı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10.'su düzenlenen Sea To Sky Uluslararası Hard Enduro Şampiyonası'nın son etabı yarın koşulacak. 28 ülkeden 10'u kadın 262 sporcunun katıldığı şampiyonada bu yıl yabancı sporcu sayısı yerli sporcu sayısını geçerek rakor seviyeye ulaşırken, ilk 3 etapta zorlu koşullarda düşe kalka mücadele eden sporcuların ilginç görüntüleri zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi.

Geçtiğimiz şampiyonanın ilk etabı olan plaj yarışında çoğu yapay engellerden oluşan parkurda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Burada kamyon lastiklerinden oluşan bir engele adeta saplanan motosikleti çıkarmak için 5 kişi dakikalarca uğraşmak zorunda kaldı. Plaj yarışlarındaki zıplama noktasında da birçok yarışmacı havada yaklaşık 12 metre uçtuktan sonra yere çakıldı. Bu kazalardan birinde, düşen bir sporcuya çarpmamak için art arda iki motosiklet seyircilerin arasına daldı, bir kişi yaralandı.

Orman yarışındaki zorlu parkurda mücadele eden sporcular, Kesme Boğazı'ndaki dere yatağındaki doğal engellerde oldukça zorlandı. Dünyaca ünlü sporcu Graham Jarvis dahil birçok sporcu ya savruldu ya da motosikletinin altında kaldı.

Büyük kapışmadan bir önceki etap olan Kanyon Yarışı'nda da sporcular, gerek derinin suyuyla, gerekse ıslanan tahta köprüler ve kayaların üzerinde kalma mücadelesi verdi.

Bu yıl yarışların son metreleri de onlarca kilometre mücadelede yorgun düşmüş sporcular için azaba dönüştü. Birçok sporcu finiş noktasında bayrak sallanırken sıfır noktasına ulaşmakta zorlandı.

Motosikletçiler zorlu parkurlarda ölümüne yarıştı

Antalya, Kemer, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Ceren Damar Şenel cinayetinde sanıktan tepki çeken iddia: Ceren'le ilişkimiz vardı Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletçiler zorlu parkurlarda ölümüne yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]