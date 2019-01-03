Motosiklete 4 Kişi Bindiler, Tezgahtan Çaldıkları Elmayı Yiyerek Böyle Hırsızlık Yaptılar

Motosiklete 4 kişi bindiler, tezgahtan çaldıkları elmayı yiyerek böyle hırsızlık yaptılar Hurdacı oldukları düşünülen 4 şahıs marketten elma, sandalye ve tabure çaldı Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda 4 kişilik hırsızlık grubun rahat tavırları dikkatlerden kaçmadıDENİZLİ - Denizli'de 4...

Motosiklete 4 kişi bindiler, tezgahtan çaldıkları elmayı yiyerek böyle hırsızlık yaptılar

Hurdacı oldukları düşünülen 4 şahıs marketten elma, sandalye ve tabure çaldı

Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda 4 kişilik hırsızlık grubun rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı



DENİZLİ - Denizli'de 4 kişi bindikleri motosikletle bir markete gelen ve hurdacı oldukları tahmin edilen şahıslar dükkandan çaldıkları elmaları yiyerek iş yerinden bulunan sandalye ve tabureleri çalıp geldikleri motosiklet ile kaçtı. Elma yiyerek yapılan hırsızlık ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesinde gerçekleşti. Güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği 4 kişilik motosikletli hırsızlık grubunun rahat tavırları ise görenleri şaşkına çevirdi. Kameralara yansıyan hırsızlık anının ise şu şekilde olduğu görülüyor.

Arkasına çuvallarla toplama yeri yaptıkları motosikletle markete gelen şüphelilerden ikisi motosikletten inip dükkanın önündeki karton kutuları alarak hurda toplama alanına atıyor. Daha sonra meyve tezgahının olduğu yere gelen bir şüpheli el hareketi yaparak diğerlerine alınacak bir şey olmadığını söylüyor. Ancak diğerlerinin telkini ile üzeri branda ile kapalı olan tezgaha tekrar gelen hırsızlık şüphelisi bu defa brandayı kaldırıp bir avuç elma alarak motosiklet üzerinde bekleyen 3 şahsa ikram etti. Şahıslardan 2'si hırsızlık malı olan ve kendilerine ikram edilen elmaları alıyor, biri ise reddediyor ve kendisine uzatılan elmayı almadığı gözleniyor. Bu esnada yoldan araçların geçmesi ve kimsenin yaşananlara tepki vermemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra dükkanın diğer tarafına yönelen şahıslardan 2'si motosikletten inip dükkanın önünde duran sandalye ve tabureleri alıp hurda toplama kısmına özenle yerleştiriyor. Şüpheliler daha sonra ilk geldikleri anda olduğu gibi tekrar 4 kişi olarak motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

"Sandalyeler kaç paralık şey, satsanız ne kadar tutar ki?"

İş yerinden elma ve sandalyesi ile tabureleri çalınan market sahibi Özgür Orman ise başına ilk defa böyle bir olayın geldiğini ve şaşkınlığını halen üzerinden atamadığını ifade etti. Olayla ilgili şikayetçi olacağını da aktaran Orman, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "Normalde dükkanımı 24.00 gibi kapatıp sabah 07.00 gibi açıyorum. Ben dışarıdan gelen müşterilerin veya yoldan geçen yaşlıların oturması için dışarı sandalye koyuyoruz ve yaklaşık 2 senedir böyle. Benim bütün malzemelerin dışarıda kalıyor. İhtiyarlar ve yoldan gelip geçenler herkes oturuyor. Ama bir sabah saat 06,00 gibi dükkanımı açmadan önce ama geliyorlar kaygısız bir şekilde dolabın arkasında malzemeler vardı onları alıyorlar. Oradan gelip elma kucaklayıp alıyorlar. Hadi elma bir şey değil yesinler de sandalyeleri niye götürüyorsunuz? Tamam hurdacı olabilirsiniz ama sandalyeler kaç paralık şey, satsanız ne kadar tutar ki? Dükkanın önünde ki malzemeleri izinsiz götürme hakkınız yoktur. 3 kuruşluk malzeme için kendilerini rezil ediyorlar. Motorla gelmişler, Allah versin 4 kişi binmişler ve öyle gidiyorlar. Bu da trafik açısından sıkıntılı" diye konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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