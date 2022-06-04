Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu

04.06.2022 15:56

Karabük'te motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişinin arka arkaya oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu ile görüntülendi.

Karabük'te motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişinin arka arkaya oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu ile görüntülendi.

Safranbolu-Karabük karayolunda seyir halindeki 67 ABL 131 plakalı motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Aralarına sıkıştırdıkları çocuklarla yolculuk yapan aile cep telefonu ile görüntülenirken, sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı görüldü. Motosiklette dört kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk endişelendirdi. - KARABÜK

Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu
Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu
Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu
Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu

YORUMLAR
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Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Safranbolu, Motosiklet, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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