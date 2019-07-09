Motosiklete 5 kişi binen ailenin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kamerada
1 saat önce
Motosiklete 5 kişi binen ailenin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kamerada Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli görüntülerKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki ayrı motosiklet üzerine 4 ve 5'er kişi binerek seyir eden kişiler, trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
Motosiklete 5 kişi binen ailenin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kamerada Kahramanmaraş
'ta trafikte tehlikeli görüntüler
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki ayrı motosiklet üzerine 4 ve 5'er kişi binerek seyir eden kişiler, trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.
Görüntüler, Dulkadiroğlu
İlçesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı üzerinde bir vatandaş tarafından çekildi. Trafikte peş peşe seyir eden iki motosikletin, birinde 4 kişi, diğerinde ise 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden seyir etti. 5 kişinin bindiği motosiklette kucağındaki bebeğiyle arkada oturan anne ve önünde oturan iki çocuk ile sürücünün bulunması yürekleri ağza getirdi. Görüntülerin çekildiği anda bir kaza yaşanmazken, motosikletliler bir süre sonra gözden kayboldu.
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