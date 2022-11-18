Motosiklete 5 kişi binerek, faciaya böyle davetiye çıkardılar - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklete 5 kişi binerek, faciaya böyle davetiye çıkardılar

18.11.2022 12:29
Motosiklete 5 kişi binerek, faciaya böyle davetiye çıkardılar

Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binen gençler adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binen gençler adeta kazaya davetiye çıkardı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler, Körfez ilçesindeki işlek bir caddede kaydedildi. 5 genç motosikletin üstüne binerek gezintiye çıktı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını hiçe sayarak şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada da tepki topladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kocaeli'nde terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı Kocaeli'nde terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete 5 kişi binerek, faciaya böyle davetiye çıkardılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:37 64 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar! En büyük şoku MHP ve HDP yaşayacak
12:25 Gösterişli düğünde imam nikahı kıydığı söylenen Nihat Hatipoğlu konuştu
12:20 Ankara'daki mezarda cesedi hiç bozulmayan kadının sırrı! Nihat Hatipoğlu sesi titreyerek anlattı
11:53 Hindistan'da yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar, gördüklerine inanamadı
11:52 Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! İran'a ambargo uygulayan ABD, Tahran'a İHA parçaları temin ediyor
11:49 Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları takipçileriyle paylaştı
11:30 Köpeğe tecavüz eden şahıstan kan donduran savunma: Eşimle uzun süredir ilişkiye girmiyordum, şeytana uydum
11:27 Çin'de 288 saattir durmadan dönen koyunların sağlık kontrolü sonuçları çıktı! Kafalar daha çok karıştı
11:10 Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi! 3 milli yıldızla aynı anda anlaşacaklar
11:06 Korona kabusu son bulmuyor! Vaka sayısının son 24 saatte 9 binin üzerine çıktığı şehirde geçici hastane kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 12:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklete 5 kişi binerek, faciaya böyle davetiye çıkardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement