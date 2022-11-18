Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler, Körfez ilçesindeki işlek bir caddede kaydedildi. 5 genç motosikletin üstüne binerek gezintiye çıktı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını hiçe sayarak şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada da tepki topladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklete 5 kişi binerek, faciaya böyle davetiye çıkardılar - Son Dakika

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