Son Dakika Haberleri: Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı
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Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, motosiklete ara gazı vermediği diye arkadaşını bıçakladı.

Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, motosiklete ara gazı vermediği diye arkadaşını bıçakladı.

İddiaya göre, Akhisar Masal Parkı'nın önünde arkadaşıyla birlikte motosikletle gezen 19 yaşındaki Ahmet Enes H. ile Musa Y arasında ara gazı vermeme yüzünden tartıştı. Çıkan tartışmada Musa Y, Ahmet Enes H.'yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs olay yerinde geçen bir özel otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise kısa süre içerisinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Akhisar, Ahmet Enes, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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