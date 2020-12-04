Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi - Son Dakika

Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi

04.12.2020 21:58
Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi, System.String[]

IĞDIR'da, motosikletinin arkasına bağladığı köpeği iple çekerek götüren İ.T. (30) isimli kişiye, toplam 3 bin 839 TL para cezası kesildi.

IĞDIR'da, motosikletinin arkasına bağladığı köpeği iple çekerek götüren İ.T. (30) isimli kişiye, toplam 3 bin 839 TL para cezası kesildi.

Olay, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında meydana geldi. Bir kişinin motosikletinin arkasına bağladığı iple köpeği çekerek götürdüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden jandarma ekipleri motosiklet sürücüsünün kaçtığını, sürüklenme sebebiyle ayaklarında yara oluşan köpeği arazide buldu. Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmada köpeği motosikletle sürükleyenin İ.T. isimli kişi olduğunu belirledi. Köpeğin kendisine ait olduğunu ifade eden kişi, Aralık Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 1 gün süreyle gözaltında tutuldu. İ.T.'ye sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmadan araç kullanmak ve tescilsiz araç kullanması sebebiyle bölge trafik ekipleri tarafından 2 bin 892 TL, Doğa koruma ve Milli Parklar tarafından da 5199 sayılı kanunun 14 a maddesi gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı.Ayaklarından yaralanan köpek ise tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünde görevli ekiplere teslim edildi. Tedavisi tamamlanan köpek Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.


Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi
Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi
Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi
Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi

Para Cezası, Jandarma, Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi - Son Dakika


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