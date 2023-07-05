Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular - Son Dakika
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Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

05.07.2023 18:45

İzmir'in Tire ilçesinde, üzerinde bir kişinin olduğu eşeği iple motosiklete bağlayıp kilometrelerce koşturan şahıslar, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin eşeğe yaptıkları eziyeti gülerek kayda alan ve sosyal medyada paylaşan şahıslara tepki gösterildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken, kayıp eşeği bulmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular
İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, üzerinde bir kişinin olduğu eşeği iple motosiklete bağlayıp kilometrelerce koşturdular. Şahıslar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Tire'nin Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ve C.T., isimli şahıslar, iple motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdu. Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Gülüp eğlendiler, o anları pişkince paylaştılarEşeğe yaptıkları eziyeti gülüp eğlenerek cep telefonu kamerasıyla kayda alan şahıslar, çektikleri videoyu ise sosyal medyadan pişkince paylaştılar. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, hayvana yapılan eziyete tepki gösterirken, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kayıp eşeği bulmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Hisarcık, İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular - Son Dakika


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