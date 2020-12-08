Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira - Son Dakika

Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira

08.12.2020 08:16
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira, System.String[]

IĞDIR'da bir kişi tarafından motosikletin arkasına iple bağlanıp çekilerek götürülürken yaralanan köpek, tedaviye alındı.

IĞDIR'da bir kişi tarafından motosikletin arkasına iple bağlanıp çekilerek götürülürken yaralanan köpek, tedaviye alındı. Yakalanan sürücüye ise 3 bin 837 lira para cezası kesildi.

Önceki gün Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında bir kişinin motosikletin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Köpeği yaralı halde arazide yatarken bulan jandarma, motosikletli sürücünün kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmada köpeği sürükleyen kişinin, İ.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından yakalandıktan sonra Aralık Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 1 gün süreyle gözaltında tutulan şüpheli İ.T.'ye, sürücü belgesi bulunmadan ve kask takmadan araç kullanmak ile tescilsiz araç kullanması sebebiyle bölge trafik ekipleri tarafından 2 bin 892 TL, Doğa koruma ve Milli Parklar tarafından da hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçlarından 947 TL idari para cezası uygulandı.

YARALARINA MERHEM OLUYORLAR

Sürüklenme sebebiyle vücudu ve ayaklarında yaralar oluşan köpek, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan köpek, daha sonra görevlinin başını okşamasıyla yaralı ayağına ilaç sürülmesine izin verdi. Köpeğin tedavisine bir süre daha merkezde devam edileceğini belirten Iğdır Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serdar Akuş, "Sürüklenmeye bağlı oluşan açık yaralar mevcut. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaraların temizliğini, bakımını yaptık. Köpeğin tedavisini başlattık. Vücudun genelinde büyük yaralanmalar var ama şu an esas sorun olan ayaklarında. Ayaklarındaki yaralanma sebebiyle ayakta durmakta zorlanıyor, özel bakım yapacağız kısa sürede sağlığı daha iyi olacak" dedi.


Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira
Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira

Para Cezası, Aralık, Iğdır, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklete bağlanarak çekilen köpeğe tedavi; sürücüye 3 bin 837 lira - Son Dakika


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