Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

12.06.2022 00:13

Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Mehmet K.'nin kullandığı 63 LS 833 plakalı motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken iddiaya göre otomobil ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakası ile sürücüsünü belirlemeye çalışırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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