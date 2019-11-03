Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesi, Berrak Caddesinde 1 BC 211 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarpıp kaçtı. İhbar üzerine asayiş ve motorize yunus polis ekipleri kaçan otomobili takip etti. "Dur" ihtarına uyman sürücü ve yanında bulunan 3 kişi kovalamaca sonrası ilçe çıkışında yakalandı.



4 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.



Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - HATAY