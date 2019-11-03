Son Dakika Haberleri: Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Motosiklete çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesi, Berrak Caddesinde 1 BC 211 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarpıp kaçtı. İhbar üzerine asayiş ve motorize yunus polis ekipleri kaçan otomobili takip etti. "Dur" ihtarına uyman sürücü ve yanında bulunan 3 kişi kovalamaca sonrası ilçe çıkışında yakalandı.


4 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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