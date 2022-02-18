Üye Girişi
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı - Son Dakika

Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı

18.02.2022 12:12
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından evinde yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından evinde yakalandı. Evinin balkonundan kaçarken polisler tarafından yakalanan otomobil sürücüsü Alpaslan Yivli'nin 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanan Yivli'ye toplam 2 bin 568 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde Çarşamba Pazarı istikametinden Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeki Alpaslan Yivli'nin kullandığı 31 F 3730 plakalı otomobilin, Yağmur Ekmek Fırını önünde yolun solunda bulunan 6561 sokağa dönerken, karşısından gelen Baran Çalışkan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Baran Çalışkan ve yanında bulunan arkadaşı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Evinin balkonunda yakalandı"

Kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakarak olay yerini terk eden otomobil sürücüsü Alpaslan Yivli, Şelale Polis Merkez Amirliğine bağlı ekipler tarafından Kavaklı Mahallesi 6515 sokakta bulunan evinin balkonunda kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı.

"2. kez alkollü yakalandı"

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü olduğu belirlenen Alpaslan Yivli'ye kaza yerini terk etmekten 427, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 427 ve alkollü araç kullanmaktan bin 714 olmak üzere toplam 2 bin 568 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. - ANTALYA

Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı

YORUMLAR
500

Otomobil, Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, evinin balkonunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement