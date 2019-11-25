Son Dakika Haberleri: Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı
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Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 34 VF 3827 plakalı minibüs, dönüş yaptığı esnada Hasan Karaduman'ın kullandığı 67 AAD 913 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan Hasan Karaduman, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hasan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Murat K.'nın olay yerinden kaçtığını söyleyen görgü tanıkları, "Vuran arkadaş kaçtı gitti. Araçtan bile inmedi. İnsan bir arabadan iner bakar. O aradan geliyordu. Yol vermesi gerekiyordu." diyerek tepki gösterdi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakaladı. Murat K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Hasan Karaduman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
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