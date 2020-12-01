Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
01.12.2020 22:11
BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yan yoldan anayola çıkan otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralanırken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelerek kazazedelere ilk müdahaleyi yapan 112 Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ayaklarında kırıklar olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri kazaya karışan otomobil ve sürücüsünü arama çalışmaları başlattı. - BURDUR
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