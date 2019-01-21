Motosiklete Çarpmamak İçin Hayatını Hiçe Saydı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran Muhtar Kayhan yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı.
Gaziantep'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran Muhtar Kayhan yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Çatallı kırsal Mahallesi'nden şehir merkezindeki akrabasının düğününe giden Muhtar Kayhan (33) idaresindeki 27 FN 171 plakalı otomobilin önüne bir motosiklet çıktı. Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran Kayhan'ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhtar Kayhan hayatını kaybederken, çocuklarından biri yaralandı.
Kayhan'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
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