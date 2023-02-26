Motosikletle tehlikeli yolculuk kazayla son buldu: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Motosikletle tehlikeli yolculuk kazayla son buldu: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı

26.02.2023 09:41

Motosikletle tehlikeli yolculuk kazayla son buldu: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı Adana'da motosiklete çarpıp ikisi çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir sürücünün, vatandaşların uyarısına rağmen olay yerinden kaçması anbean görüntülendi.

Motosikletle tehlikeli yolculuk kazayla son buldu: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da motosiklete çarpıp ikisi çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir sürücünün, vatandaşların uyarısına rağmen olay yerinden kaçması anbean görüntülendi.

Kaza Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil yolun ortasından dönen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ikisi çocuk 3 kişi yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar otomobilin önüne geçerek onun kaçmasına engellemek istedi. Ancak sürücü bütün çabalara rağmen olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle tehlikeli yolculuk kazayla son buldu: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle tehlikeli yolculuk kazayla son buldu: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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