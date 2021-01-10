Motosiklete ek gümrük vergisi indirimi - Son Dakika

Motosiklet üzerindeki vergi yükleri yüzünden zorlanan kullanıcılara nefes aldıracak bir haber geldi.

Nisan ayında yüzde 20 oranındaki ek gümrük vergisi gelen yüzde 10'luk artışla yüzde 30'a çıkarılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yüzde 10'luk artış geri çekildi.

Bu düzenlemenin motosiklet camiası için bir nebze de olsa can suyu olduğunu söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever; "vergi yükü hem sektörü domine eden uluslararası markalar hem de kullanıcılar için oldukça ağır. Genç nüfusa sahip Türkiye'de sektör ciddi bir büyüme potansiyeline sahip. Son yıllarda ilgi artmaya başladı. Ancak artan talebin kalıcı olabilmesi için teşviklerin artırılması ve vergi yüklerinin azaltılması, en ekonomik ulaşım aracı olan motosiklet sektörünün desteklenmesi gerekiyor. Yüzde 10'luk indirim bunun için önemli bir adımdı. 2021'de yenilediğimiz ürün gamımızda satış rakamlarına güncellemeyi hemen yansıttık. Güçlenen ürün gamımız, büyüyen stok kapasitemiz, yeni hizmet yaklaşımlarımızla her geçen gün artan talebi hiç aksatmadan tüm satış ve servis noktalarında karşılamaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde yoğun bir taleple karşılaştık. Stok tutmadan taleplere en hızlı şekilde cevap vermeye çalıştık" dedi.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever

2021'de bu büyüme kalıcı olmayabilir

Covid-19 pandemi sürecini kapsayan 2020 yılında motosiklete olan talepte ciddi bir artış görüldü. 2020 yılının sonunda toplam trafiğe çıkan motosiklet sayısı 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaştı. İnsanlar toplu taşımadan bireysel ulaşım araçlarına yöneldi ve bu süreçte ulaşım araçları arasında hem ekonomik, çevreci ve en zevkli olan ulaşım aracı olan motosiklete ilgi arttı. Ne yazık ki artan vergiler ve ithalat maliyetleri nedeniyle 2020 yılında gözlenen artış kalıcı olmayabilir diyen Bora Berker Cansever "bu vergi politikasının hükümetimiz tarafından tekrar düzenlenmesi ve gelecek vaat eden motosiklet sektörünün önünün açılmasını istiyoruz" diyor.