Motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı - Son Dakika

Motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı

6 saat önce

Sarıyer'de motosikletinin üstüne sırtüstü yatarak tek tekerlek üzerinde giden ve mega kentin çeşitli noktalarında araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı, System.String[]

Sarıyer'de motosikletinin üstüne sırtüstü yatarak tek tekerlek üzerinde giden ve mega kentin çeşitli noktalarında araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya bin 345 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bir maganda, motosikletinin üstüne sırtüstü yattıktan sonra tek tekerlek üzerinde giderek terör estirmişti. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, Maslak ve İstinye gibi trafiğin yoğun olduğu noktalarda da tek tekerlek üzerinde giderek ve araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Parklara da giren motosikletli merdivenleri inip çıktığı o anları da kaydedip sosyal medyadan paylaşmıştı.

EHLİYETİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücünün motosikletlinin 34 JK 2629 plakalı olduğunu tespit etti. Buradan yola çıkan ekipler, maganda sürücü Muhammet Emin U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandaya burada, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2 lira, "motosiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur" maddesinden 235 lira, " Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, bulundurmaması ve kullanmaması" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 345 lira idari para cezası kesildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Ayrıca sürücünün ehliyetine, "sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik" hükümleri doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek, sürücü belgesine geçici olarak eş konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan Muhammet Emin U., "Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine adli işlem yapılmak üzere Armutlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza
Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak

Son Dakika Haberleri
17:34 2020 bütçesi İBB Meclisinde onaylandı - Son Dakika
17:34 OYAK, karbon siyahı üretim tesisi kuracak - Son Dakika
17:33 2020 BÜTÇESİ İBB MECLİSİNDE ONAYLANDI (2) - Son Dakika
17:33 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
17:28 Malatya'da park metre uygulamasına tekrar geçilecek - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:39:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]