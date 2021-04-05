Motosiklete tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

SULTANGAZİ'de motosiklete tutunan patenli iki genç, akan trafikteki tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuk, Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı üzerinde yaşandı. 50. Yıl Mahallesi yönüne giden kuryenin kullandığı motosikletin arkasına tutunan patenli iki genç, canlarını hiçe sayarken, trafiği de tehlkeye soktu. Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden gençlerin yaptığı yolculuk, arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.