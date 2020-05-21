Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar - Son Dakika

Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

TEKİRDAĞ'da otoyolda üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle koca varilin taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar, System.String[]

TEKİRDAĞ'da otoyolda üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle koca varilin taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesi çevreyolunda motosikletle varil taşındığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstanbul yönüne gidin motosiklette varilin sürücüsü ile arkasındaki kişi arasına konarak taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Motosikletin arkasında, ayakta duran kişinin varili güçlükle tuttuğu görüldü. O anları cep telefonunun kamerasıyla kayda alan bir kişi, "Görüyorsunuz bizim Türkiye'deki güvenlik tedbirlerine bakın. Motorun üzerinde varil. Adamlar varili almış motorun üzerine koymuş, arkasında da diğeri. Çevreyolu burası, nasıl bir risk almışlar Allah yardımcıları olsun. 10 liralık varil için yaptıkları işe bak" diye tepki gösterdi.


Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar - Son Dakika

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