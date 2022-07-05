Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı - Son Dakika
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Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı

05.07.2022 09:44

Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı Adana'da motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette seyreden sürücüye 4 bin 458 lira para cezası uygulandıADANA Adana'da motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette seyreden sürücüye 4 bin 458 lira para...

Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı

Adana'da motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette seyreden sürücüye 4 bin 458 lira para cezası uygulandı

ADANA Adana'da motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette seyreden sürücüye 4 bin 458 lira para cezası uygulandı.

Adana'da bir kişinin motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette motosikleti kullandığı görüntüleri ortaya çıkınca polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma yaptı. Polis önce motosikletin plakasının 01 ACN 045 olduğunu tespit etti. Daha sonrada şahsın adresini belirleyen polis sürücüyü buldu. Polis sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, sigortasız araç kullanmak, orijinal dışında araç üzerinde resim yazı logo bulundurmak ve seyir emniyetini ihlal etmek suçlarından 4 bin 458 lira para cezası uyguladı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

YORUMLAR
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GİDONU AYAKLARIYLA KONTROL EDEN MOTOSİKLETLİYE PARA CEZASI GİDONU AYAKLARIYLA KONTROL EDEN MOTOSİKLETLİYE PARA CEZASI Kendi motoru gibi götürdü...Kuryelerin motosikletlerine dadanan şahıs kamerada Kendi motoru gibi götürdü...Kuryelerin motosikletlerine dadanan şahıs kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı - Son Dakika
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