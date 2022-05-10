MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika
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MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA

10.05.2022 11:11

Antalya'da motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Antalya'da motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Antalya'da adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı'na gidilen alt geçide girerken birden ayağa kalktı. Sürücü yaklaşık 100 metre kadar hareket halindeki motosikletin üzerinde ayakta ve ellerini açarak ilerledi. Motosiklet sürücüsü, alt geçitten çıkana kadar bu şekilde seyrine devam ederken ağzında sigara olması da dikkat çekti. Kendisi ve yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktuğuna aldırmayan sürücünün, bir süre sonra motosikletin koltuğuna oturduğu görüldü. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, bir başka motosiklet sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada görüntülerin paylaşılması tepkilere neden oldu.

MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA
MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA
MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA
MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA
MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA
MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA
MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA
MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜREN SÜRÜCÜ KAMERADA

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Atatürk Bulvarı, Motosiklet, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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