Son Dakika Haberleri: Motosikleti çalamayınca tecavüze kalkışmış (2)
Son Dakika Güncel Haber

Motosikleti çalamayınca tecavüze kalkışmış (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.'yı çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan Kıymacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Motosikleti çalamayınca tecavüze kalkışmış (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.'yı çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan Kıymacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:01 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiye binen Alman turistler şov yaptı! "Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikleti çalamayınca tecavüze kalkışmış (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]