Motosikleti çalamayınca tecavüze kalkışmış (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.'yı çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan Kıymacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:01 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.'yı çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan Kıymacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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