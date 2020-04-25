Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı kamerada - Son Dakika
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Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı kamerada

33 dakika önce

Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı kamerada İzmir'de bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, işyeri çalışanı tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı kamerada

İZMİR - İzmir'de bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, işyeri çalışanı tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı. İş yeri çalışanı, hırsıza meydan dayağı atarken, hırsızı dayak yemekten ise polisler kurtardı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir işyeri önünden motosikleti çalmak isteyen hırsız işyeri çalışanı tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı. 23 Nisan günü Basmane semtinde bulunan bir iş yeri önünde meydana gelen olayda, başını kapüşonla kapatan bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, iş yeri önündeki kırmızı renkli motosiklete binip çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızın peşinden koşup onu yakalayan iş yeri çalışanı Ç.K., hırsıza meydan dayağı attı. Bu sırada 23 Nisan kutlamalarından dönen polis ekibi, tesadüfen olayı görüp müdahale etti. Darp edilen hırsızı Ç.K.'nin elinden kurtaran polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

Olaydan geriye ise Ç.K.'nin motosiklet hırsızına attığı meydan dayağının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.

Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı kamerada

23 Nisan, Polis, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 06:12 Kaynak: İHA

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