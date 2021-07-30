MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika

MOTOSİKLETİ ÇALDI, SAHİBİ BAĞIRINCA BIRAKIP KAÇTI

KONYA'da bir kişi, iş yeri önünde park halindeki motosikleti çaldı.

KONYA'da bir kişi, iş yeri önünde park halindeki motosikleti çaldı. Şüpheli, sahibinin fark edip bağırması üzerine motosikleti bırakıp kaçtı. Hırsızlık girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önünde park halindeki motosiklete binip, uzaklaşmaya başladı. Bu sırada motosiklet sahibi Uğur Albayrak, durumu fark edip şüpheliye bağırdı. Şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı. Şüphelinin motosikleti çalmaya kalkıştığı anlar ise İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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