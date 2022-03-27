MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde son bir hafta içerisinde 2 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde 18 Mart'ta Hikmet Keser'e ait motosiklet ile 26 Mart'ta İstiklal Mahallesi'nde İsa Şimşek'e ait motosiklet çalındı. Gelen ihbarların ardından çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Ferdi Doğan (28) olduğunu tespit etti. Doğan, ikamet ettiği adreste çaldığı 09 UT 131 plakalı motosikletle birlikte yakaladı. Doğan, ifadesinde çaldığı ikinci motosikleti sattığını itiraf etti. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Doğan, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Öte yandan, Doğan'ın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; Doğan'ın çaldığı motosikleti ses çıkarmaması için çalıştırmadan elinde sürerek götürdüğü anlar yer aldı. (DHA)